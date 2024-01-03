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Gençler hayallerindeki meslek için ter döküyor

03.01.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da polis ve jandarma olmak isteyen onlarca genç antrenmanlarda ter dökerken, gençlerin en büyük hayali ise gelecekte sevdikleri meslekleri yaparak ülke ve millete daha fazla faydalı olabilmek.

Gençler hayallerindeki meslek için ter döküyor

Kentte çok sayıda genç Polis Meslek Yüksekokulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Mili Savunma Üniversitesine girmek için yoğun çaba gösteriyor. Okullara girişlerde en önemli kriterlerin başında gelen spor sınavı için canla başla çalışan gençler gelecekte sevdikleri meslekleri yapmak için haftanın 3 günü yoğun tempolu antrenmanlar yapıyorlar.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonunda gençleri ideallerinde mesleklere hazırlayan Antrenör Osman Şişman, öncelikli amaçlarının gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Şişman, “Antrenmanlarımız her gün belli saatlerde yapılıyor. Asker ve polis olmak isteyen gençlerimiz burada spor eğitimi alıyor. 20-30 kişilik gruplar halinde gençler mesleklerini yapmak için hazırlanıyorlar” dedi.

Gençler hayallerindeki meslek için ter döküyor

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