Gençler, şehitleri ve babalarını unutmadı

Elazığ Gençlik Merkezi, Babalar Günü nedeniyle hem şehitliği hem de şehit babalarını ziyaret etti.

Gençlik merkezi bünyesindeki gençler, 21 Haziran Babalar Günü’nde şehitleri ve şehit babalarını unutmadı.Kent genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyan gençler daha sonra şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret etti. Şehit babalarının gününü kutlayan gençler aileler tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Babalar günü münasebeti ile şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, “Burada yatan kiminin evladı, kiminin babası. Allah onlardan razı olsun. Babalar gününün kutlanması gereken yerdeyiz. Bu babalar gününü kendi evimizde evladımızla güle oynaya kutlayabiliyorsak buradaki şehitlerimizin sayesindedir. Hepsini burada rahmetle anıyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi ekibine teşekkür eden şehit kardeşi Gizem Salgar Bakır’da, “Babamı yalnız bırakmadılar. Kardeşimin ismi çok güzel bir spor merkezinde anılıyor. Kapıları da her zaman bize açık. Bizim de onlara açık. Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.

