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Gençler, şehitleri ve babalarını unutmadı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.06.2020 18:42 | Son Güncelleme

Elazığ Gençlik Merkezi, Babalar Günü nedeniyle hem şehitliği hem de şehit babalarını ziyaret etti.Gençlik merkezi bünyesindeki gençler, 21 Haziran Babalar Günü’nde şehitleri ve şehit babalarını unutmadı.Kent genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyan gençler daha sonra şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret etti.

Elazığ Gençlik Merkezi, Babalar Günü nedeniyle hem şehitliği hem de şehit babalarını ziyaret etti.
Gençlik merkezi bünyesindeki gençler, 21 Haziran Babalar Günü’nde şehitleri ve şehit babalarını unutmadı.Kent genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyan gençler daha sonra şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret etti. Şehit babalarının gününü kutlayan gençler aileler tarafından memnuniyet ile karşılandı.
Babalar günü münasebeti ile şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, “Burada yatan kiminin evladı, kiminin babası. Allah onlardan razı olsun. Babalar gününün kutlanması gereken yerdeyiz. Bu babalar gününü kendi evimizde evladımızla güle oynaya kutlayabiliyorsak buradaki şehitlerimizin sayesindedir. Hepsini burada rahmetle anıyoruz” dedi.
Gençlik Merkezi ekibine teşekkür eden şehit kardeşi Gizem Salgar Bakır’da, “Babamı yalnız bırakmadılar. Kardeşimin ismi çok güzel bir spor merkezinde anılıyor. Kapıları da her zaman bize açık. Bizim de onlara açık. Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.

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İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Gül Eczanesi
Merkez
Hazar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
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