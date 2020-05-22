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Gençler yeniden sokaklarda

ORDU HABERLERİ  | 22.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gün sokağa çıkmaları kısıtlanan gençler, Ordu’da bugün itibariyle sahillere akın etti.Alınan tedbirler kapsamında 49 gün önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki kişiler geçtiğimiz hafta 11.00-15.00 saatleri arsında getirilen serbestlik, gençlerin uzun bir aradan sonra nefes almalarını sağladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gün sokağa çıkmaları kısıtlanan gençler, Ordu’da bugün itibariyle sahillere akın etti.
Alınan tedbirler kapsamında 49 gün önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki kişiler geçtiğimiz hafta 11.00-15.00 saatleri arsında getirilen serbestlik, gençlerin uzun bir aradan sonra nefes almalarını sağladı. Bu hafta ise yine aynı saatler arasında sokağa akın eden gençler, olumsuz havaya karşı yine de bir araya geldiler. Sahillerde yürüyüş yapan gençler, aralıklarla yağan yağmura yakalansalar da günün tadını çıkarttılar.

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