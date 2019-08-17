Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Seuntjens (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Sio (Dk. 67 Stancu)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Chatziisaias, Melnjak, Morozyuk, Abarhoun, Boldrin, Vetrih (Dk. 84 Abdullah Durak), Samudio, Pauw (Dk. 71 Barış Alıcı), Diomande (Dk. 60 Attamah), El Kabir
Gol: Dk. 66 Melnjak (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Ramos (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 69 Pauw, Dk. 89 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 74 Candeias, Dk. 86 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
51. dakikada Nadir Çiftçi'nin pası sonrası topla sol kanattan ceza alanına giren Polomat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90+3. dakikada Candeias'ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
90+4. dakikada Rahmetullah Berişbek'in ceza alanı içine yaptığı ortaya, arka direkte Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.
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