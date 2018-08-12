Gençlerbirliği 1 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 37 yaşındaki Mert Nobre (penaltı) kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Erkan Sözeri yönetimindeki Gençlerbirliği, lige galibiyetle başladı. İlhan Palut'un başında olduğu Hatayspor ise puan alamadı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Altınordu'ya konuk olacak. Hatayspor, Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam oynanan diğer maçta Giresunspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Erkan Engin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ahmet Şimşek xx

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Mert Çetin xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan xx, Sessegnon xx (Selçuk Şahin dk. 68 xx), Mert Nobre xxx (Deniz Yılmaz dk. 86 ?), Luccas Claro xx, Alper Uludağ xx, Bekir Yılmaz xx, Jailton xx (Nadir Çiftçi dk. 81 x)

Hatayspor: Akın Alkan xx, Selim Ilgaz xx (Korkhishko dk. 75 x), Mithat Yaşar xx (Buğra Temel dk. 58 xx), Yılmaz Özeren xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Sinan Kurumuş xx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Wellington Sİlva xx (Hamza Gür dk. 65 xx), Caner Bağ xx

Gol: Mert Nobre (dk. 19 pen. (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Alper Uludaği, Jailton (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel, Caner Bağ (Hatayspor)

