Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor (Maç Sonucu)

Ev sahibi Gençlerbirliği maça Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, Stancu 11'i ile çıktı.

Denizlispor ise karşılaşmaya Pantilimon, Özer Özdemir, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega 11'iyle başladı.

dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

Gençlerbirliği 63. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Stancu, Panenka vuruşu yaptı ancak top direkten döndü. Stancu dönen topu tamamlayıp golü attı ancak top direkten geldiği için gol geçerli sayılmadı. Gençlerbirliği, 90. dakikada Daniel Candeias'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ancak 90 dakika, Denizlispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Gençlerbirliği, bu sonucun ardından 4 puanla 19. sırada kaldı. Ligdeki ilk galibiyetini alan Denizlispor ise puanını 5 yaparak 16. sıraya yükseldi.

