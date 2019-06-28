SPOR

Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 28.06.2019 21:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı.

Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Senegalli kaleci Diallo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diallo'nun turnuva sonrasında takımın kampına katılacağı ifade edildi.

Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'un formasını giymişti.

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Gençlerbirliği Abdoulaye Diallo

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