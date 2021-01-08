Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Galatasaray'ı da yeneriz. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğuna işaret ederek, "Yoğun fikstürde pozitif test sonuçları ve sakatlıklar gibi olumsuzluklarla boğuşuyoruz ama tecrübeli oyuncularımızın liderliğinde, gençlerimizin de büyük gayretiyle iyi oynuyoruz. İstediğimiz sonuçları alıyoruz." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Hatayspor karşılaşmasından sonra iki günlük antrenmanla İstanbul'a gidiyoruz. Futbolcularımız maça kısa zamanda hazırlandı. Beşiktaş'ı, Alanyaspor'u, Hatayspor'u yendik. Futbolcularımıza son maçlardaki hırsları, azimleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlarda bu azim ve hırs varken sonunda kazanan hep biz oluruz. Galatasaray'ı da yeneniz. Yeter ki son ana kadar mücadeleyi bırakmayalım, yeter ki coşkumuzu kaybetmeyelim. Evet, İstanbul güzeldir ama Ankaralılar için İstanbul'dan dönmek daha güzeldir. 3 puanla dönmek ise en güzelidir. Galatasaray'ı yenerek hatıralarımıza mutlu bir Ankara dönüş yolculuğu daha eklemek istiyoruz."