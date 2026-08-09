Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan kırmızı-siyahlılar, 3 günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde topbaşı yaptı.

Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanına oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çeşitli top sürme ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ikinci bölümünde, çift kale ve minyatür kalelerden oluşan dar alanda maç yapan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır