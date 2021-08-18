Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Adanaspor'da forma giyen sağ bek Furkan Şeker'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Furkan Şeker, daha önce Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Boluspor ve Hatayspor formaları da giydi.

