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Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti

18.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Adanaspor'da forma giyen sağ bek Furkan Şeker'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Furkan Şeker, daha önce Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Boluspor ve Hatayspor formaları da giydi.

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