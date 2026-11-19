Gençlerbirliği, 21 Kasım 2026 saat 13:30'da Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Bu maç, Trendyol Süper Lig'de her iki takım için de büyük önem taşıyor. Gençlerbirliği, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 14. sırada.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.
Gaziantep FK, 5 maçlık mağlubiyet serisiyle bu maça çıkıyor.
Gençlerbirliği son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; 7 gol atıp 8 gol yedi. Gaziantep FK ise son 5 maçta galibiyet alamadı ve 12 gol yedi.
Gençlerbirliği kadrosunda Metehan Baltacı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Thalisson Kelven (Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Gökhan Akkan (Sakat), Pedro Pereira (Şüpheli), Abdurrahim Dursun (Sakat) ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Sontje Hansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Franco Tongya, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 1, Gaziantep FK 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 5, Gaziantep FK 6 gol attı.
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