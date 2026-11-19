Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği Cumartesi 13:30 Gaziantep FK

Gençlerbirliği, 21 Kasım 2026 saat 13:30'da Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Bu maç, Trendyol Süper Lig'de her iki takım için de büyük önem taşıyor. Gençlerbirliği, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Lig Durumu Gençlerbirliği 14. Trendyol Süper Lig O 11 G 3 B 2 M 6 P 11 12 Attığı Gol 21 Yediği Gol -9 Averaj Gaziantep FK 16. Trendyol Süper Lig O 11 G 2 B 2 M 7 P 8 9 Attığı Gol 19 Yediği Gol -10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gençlerbirliği 12 / 21 Gaziantep FK 9 / 19 İç Saha / Deplasman Performansı G Gençlerbirliği İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 2 / 2 Gol 11 – 7 GF Gaziantep FK Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 0 / 3 Gol 6 – 8

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 14. sırada.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gençlerbirliği M G M M B tüm kulvarlar Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M Gaziantep FK M M M M M tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK, 5 maçlık mağlubiyet serisiyle bu maça çıkıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Gençlerbirliği son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; 7 gol atıp 8 gol yedi. Gaziantep FK ise son 5 maçta galibiyet alamadı ve 12 gol yedi.

Eksik Oyuncular Gençlerbirliği 8 eksik Metehan Baltacı Thalisson Kelven Dimitrios Goutas Kevin Rodrigues Gökhan Akkan Pedro Pereira Abdurrahim Dursun Muhammet Ensar Çavuşoğlu Gaziantep FK 4 eksik Kacper Tobiasz Fuat Bavuk Nazım Sangare Sontje Hansen

Gençlerbirliği kadrosunda Metehan Baltacı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Thalisson Kelven (Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Gökhan Akkan (Sakat), Pedro Pereira (Şüpheli), Abdurrahim Dursun (Sakat) ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Sontje Hansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Franco Tongya Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist Adama Traore Gençlerbirliği 1 Gol 2 Asist Tiago Gouveia Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Franco Tongya, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.

İkili Rekabet 1 Gençlerbirliği 1 Beraberlik 2 Gaziantep FK Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 2-1 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 1, Gaziantep FK 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 5, Gaziantep FK 6 gol attı.