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Gençlerbirliği, genç kaleci Onur Alp Sarman ile profesyonel sözleşme imzaladı

03.08.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, genç kaleci Onur Alp Sarman ile profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce A takım kadrosuna dahil ettiği 16 yaşındaki kaleci Onur Alp Sarman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımıza katılan ve takımımızla sezon öncesi kamp geçiren Onur Alp Sarman, kulübümüzle profesyonel sözleşmeye imza attı. Başkanımız Niyazi Akdaş ve başkan vekilimiz Arif Ölmez'in yer aldığı imza töreninde Onur, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

İmza töreninde genç kalecinin, "Gençlerbirliği gibi büyük bir kulüpte profesyonel sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak kulübüme katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

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