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Gençlerbirliği haciz işleminin sonlandırıldığını duyurdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 22:52
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Gençlerbirliği, Alagöz Holding tarafından başlatılan ihtiyati haciz kararının sonlandırıldığını duyurdu.

Gençlerbirliği haciz işleminin sonlandırıldığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçmiş dönemde alınan borçlardan dolayı başlatılan ihtiyati haciz kararının kaldırıldığına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Önceki yönetim kurulu tarafından 2023 yılı içerisinde borç adı altında alınan paralar sebebiyle kulübümüz hakkında başlatılan haciz işlemleri, tarafların mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kulübü ait banka hesapları, taşınmazlar ve taşıtlar üzerine konan haciz kayıtları bugün itibari ile kaldırılmıştır. Kulübümüzü özlenen seviyeye getirmek için özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi, karşımıza çıkarılan zorluklara rağmen asla mücadeleden ödün vermeden her bir sorunu çözerek hedeflerimize ilerleyeceğimizin bilinmesini isteriz.”

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