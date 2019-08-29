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Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile sözleşme imzaladı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 29.08.2019 20:50 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'i transfer etti.

Başkent ekibi, savunma oyuncusu Bjarsmyr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İsveçli 33 yaşındaki stoper, Süper Lig'de son iki sezonda Demir Grup Sivasspor formasını giymişti.

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Gençlerbirliği Mattias Bjarsmyr

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