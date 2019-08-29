Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'i transfer etti.
Başkent ekibi, savunma oyuncusu Bjarsmyr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İsveçli 33 yaşındaki stoper, Süper Lig'de son iki sezonda Demir Grup Sivasspor formasını giymişti.
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