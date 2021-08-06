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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

06.08.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54. TSYD Ankara Kupası maçı, yarın saat 20.00'de başlayacak

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda dar alanda top kapma oyununun andından taktik çalıştı.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak 54. TSYD Ankara Kupası karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.​​​​​​​

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Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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