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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi büyük şok! Koronavirüse yakalandılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, iki futbolcusu ve iki personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi büyük şok! Koronavirüse yakalandılar...

Süper Lig’in 4’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde iki futbolcu ve iki personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Antalyayi arasınlar yardımcı olur
Maç oynanmasın bence. Bu futbolcular iç içe antreman yapmıyor mu ki? Bulaşma riski çok riskli
antalyada böyle geldi aldı puanı gitti iyi taktik valla
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