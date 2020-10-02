Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi büyük şok! Koronavirüse yakalandılar...

Süper Lig’in 4’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde iki futbolcu ve iki personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
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