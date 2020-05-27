Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği bayram izninin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeniden toplandı ve testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu yönetiminde uygulanan testlerin sonucunda başkent ekibi yarın antrenmana başlayacak."

