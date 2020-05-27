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Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 27.05.2020 20:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bayram izninin ardından koronavirüs testi yapıldı.

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerbirliği bayram izninin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeniden toplandı ve testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu yönetiminde uygulanan testlerin sonucunda başkent ekibi yarın antrenmana başlayacak."

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