Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı! Yeni hoca için çarpıcı iddia

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Gençlerbirliği'nde 3 hafta önce göreve getirilen teknik direktör Levent Şahin ile yollar ayrıldı.

Ankara futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, bu sezon saha içindeki sonuçlardan ziyade yedek kulübesindeki sirkülasyonla gündemden düşmüyor. Kırmızı-siyahlılar, henüz sezon tamamlanmadan dördüncü teknik direktörünü koltuğa oturtarak kırılması güç bir rekora doğru koşuyor.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan Ankara ekibi, ardından Volkan Demirel ile sözleşme imzalarken, kısa bir süre sonra Metin Diyadin'i göreve getirdi. Başarısız geçen maçların ardından 3 hafta önce Galatasaray döneminde Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin ile anlaşan Gençlerbirliği'nde yine ayrılık geldi.

Gazeteci Yazğı Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel'e resmi teklif yaptı.