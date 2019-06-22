Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan da kondisyoner olarak görev alacak.
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