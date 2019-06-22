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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 22.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan da kondisyoner olarak görev alacak.

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