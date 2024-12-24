SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 22:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe’nin görevine son verildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig maçı 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçı ve Kasımpaşa’nın U19 takımıyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan mağlup ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Asgari ücret zammı belli oldu!

Asgari ücret zammı belli oldu!

Mehmet Topal veda etti! 'Doğru karar...'

Mehmet Topal veda etti! 'Doğru karar...'

Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ı hedef gösterdi! "Seçimden belki ertesi gün..."

Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ı hedef gösterdi! "Seçimden belki ertesi gün..."

Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.