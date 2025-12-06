SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Gençlerbirliği’nde yeni başkan Arda Çakmak oldu

Gençlerbirliği’nin olağanüstü genel kurulu toplantısında Arda Çakmak başkan seçildi.

Gençlerbirliği’nde yeni başkan Arda Çakmak oldu

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı ATO Congresium’da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin’in yarışması beklenen genel kurulda Kaya’nın ve Çetin’in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu. Tek aday olarak seçime giren Çakmak, açık oylamayla başkan seçildi.

"GENÇLERBİRLİĞİ ŞEFFAF BİR KULÜP OLACAK"

Gençlerbirliği’nde yeni başkan Arda Çakmak oldu 1

Seçim sonuçlarının açıklanmasının konuşan Arda Çakmak, "Her şeyi kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Ben gerçekten Gençlerbirliği’ni yürekten seven bir insanım. 80’den beri bu kulübün içindeyim. Bilenler bilir. Harun ağabey bilir, Osman hocam bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir tek şeyin sözünü size kesinlikle veriyorum, yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç tane üyemiz var, kaç lira alacağımız var, ilk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün şeffaflığıyla Gençlerbirliği internet sitemizden açıklamak olacak. Elimden geldiği kadar yapacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim, ’Arkadaşlar benden bu kadar genelgesini yapan yapsın’ diye. Ben Hacettepespor başkanı olduğumda ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük karşısında oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Kulübü iyi yerlere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...
Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.