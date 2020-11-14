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Gençlerbirliği'nde yeniden Mustafa Kaplan dönemi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 14.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, sportif direktörlük görevindeki Mustafa Kaplan'ı teknik direktörlüğe getirdi.

Gençlerbirliği'nde yeniden Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Mert Nobre ile yollarını ayıran başkent ekibi Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.

Mustafa Kaplan, Ağustos ayından bu yana kulüpte sportif direktörlüğü görevini yürütüyordu.

53 yaşındaki teknik adam geçen sezon hem Gençlerbirliği hem de MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştı.

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