Gençlerbirliği'nden istifa eden Ümit Özat göreve devam kararı aldı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı ancak Özat, bu sabah saatlerinde bu kararını askıya aldı.

Gençlerbirliği yönetimine istifasını sunan Özat, kararından vazgeçti ve Başkent temsilcisi ile yola devam kararı aldı.

Özat maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı;

"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

