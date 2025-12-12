SPOR

Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: "Mücadele olarak herkesi yeneceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik sorumlu Özcan Bizati, hücumda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: "Mücadele olarak herkesi yeneceğiz"
Emre Şen

Bizati, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi oynadıklarını aktaran Özcan Bizati, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda topla oynama, oyun üstünlüğü, pozisyona girme ve skor üretme yüzdeleri bizdeydi. Skor üretsek ikinci yarı daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda üstünlüğü rakibe verdik. Bunun tabii ki sebepleri var. Takımımızın eski alışkanlıkları devam ediyor. Çok fazla çalışma yapamadık." dedi.

Maçtaki iyi mücadeleyi, oyuncuların karakteriyle ortaya çıkardıklarını aktaran Bizati, "Hakikaten karakterli oyuncular ve daha iyisini yapacaklar. İkinci yarıda üstünlük onlardaydı, gol atabilirdi. Bizim ilk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu. Eksiklerimizin farkındayız. Ofansif olarak üretmek zorundayız. Ofansif üretmeyen takımlar bu ligde sıkıntı yaşıyor. Yardımlaşmaya başladığımızda daha da iyi olacak. Biz de o yola girmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibin göreve yeni başladığına dikkati çeken Bizati, "Ortada olan her puana talibiz. İnşallah, Metin hocam da bu hafta başlar. Bu ligde önce kaybetmemeyi öğrenmek gerekiyor. Gençlerbirliği her zaman mücadele olarak 3 puana talip olacak. Mücadele olarak herkesi yeneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlerbirliği Kasımpaşa
