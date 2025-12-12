SPOR

Galatasaray, Antalya’da Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşılandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya’ya geldi. Havalimanından konakladıkları otele geçen sarı-kırmızılıları, taraftarlar EUFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde meşaleler ile karşıladı.

Emre Şen

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek’teki konaklayacakları otele doğru hareket etti. Saatler öncesinden takımlarının konaklayacağı otelin önüne gelen taraftarlar ise heyecanla kafilenin gelişini bekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİYLE GİRİŞ YAPTILAR

Takım otobüsünü görür görmez meşaleleri yakan taraftarlar, yanlarında getirdikleri hoparlörden UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini açıp futbolcuları karşıladı. Taraftarlar ayrıca havai fişek gösterisi yapıp görsel şölen oluşturdu. Havai fişek gösterisinde de bulunan taraftarlar, otobüsten inen Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulunup imza ile fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın saat 20.00’da Antalyaspor ile karşılaşacak.

