Gençlerbirliği'ne Sefa Yılmaz'dan kötü haber

Gençlerbirliği'ne, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Sefa Yılmaz'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Hafta sonu oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Sefa Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz’ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir.”
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