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Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu!

27.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Metin Diyadin’den boşalan teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy’u getirdi. Aksoy, düzenlenen törenle 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu. İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreni ile Aksoy, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

NİYAZİ AKDAŞ: “HOCAMIZA GÜVENİYORUZ”

Kulübün eski altyapı sorumlusu Taşkın Aksoy’a şimdi Gençlerbirliği A takımını emanet ettiklerini belirten Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, “Taşkın hoca bizim eski hocamız. Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi o zaman da üzmüştü. Bu birliktelik onun telafisi gibi oluyor. Hocamıza güveniyoruz. Kendisi ile şimdi de 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız bizim yardımcı hocalarımız ile çalışacak. O bakımdan daha da ekonomik bir şartlarda bu işi çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“BU KULÜP SIRF BENİM KULÜBÜM DEĞİL”

Transfer yasağını sezonun devre arasına kadar kaldırmayı planladıklarını aktaran Akdaş, “Transfer yasağını kaldıramayacağını anlayınca arkadaşlarım ile yeni bir genel kurul yapma kararı aldık. O doğrultuda genel kurul gerçekleştirdik. Arkadaşlarım bu transfer yasağını kaldıracağına inandıkları için aday oldular. Maalesef kaldıramadılar. Ben Gençlerbirliği’ni seven bir insanım. Taraftarken de yönetimde bulunduğum zamanlarda da elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Transfer yasağını kaldıracağımı tahmin ediyorum. Fakat bu kulüp sırf benim kulübüm değil, Ankara’nın değerli bir markası. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. Cumhuriyetten önce kurulmuş, elit bir kulüp. Dolayısıyla yardım alamamayı yadırgıyorum. Bu sezon transfer tahtasını ocak ayına kadar kaldırmaya muvaffak olursak takıma yeni takviyeler gerekiyor. O takviyelerin kalitesine göre de bizim ligdeki durumumuz belli olur. Benim bu yıl değil ama önümüzdeki yıl hedefim play-off” değerlendirmesinde bulundu.

TAŞKIN AKSOY: "UYUM SÜRECİ YAŞAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer yasağı sebebiyle kadrosunda değişikliğe gidemeyen başkent ekibinin oyuncularının altyapıdan olması ile uyum süreci yaşamayacaklarını kaydeden Teknik Direktör Aksoy, “Takım tanıdığım oyunculardan oluşuyor. Çoğu altyapı oyuncumdu. O yüzden uyum süreci yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ekip, altyapıdan hocalarımdı. Heyecanlıyım. Hep beraber birlik ve beraberlik oluşturarak hedeflerimize ulaşırız” diye konuştu.

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