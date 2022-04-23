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Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından

23.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: - "Oyuncularımı hem kendilerine olan saygıları hem de kulüplerine, formalarına olan aidiyet duyguları için tebrik ediyorum" - Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: - "Maçın genelinde kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkıntılı süreçten geçtiklerini belirterek, "Son 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldık. Buna rağmen alttaki takımların galip gelmesi yarışı devam ettiriyor. Süper Lig hedefi olan önemli bir rakiple oynadık. Bizim adımıza olmazsa olmaz maçlardan biriydi." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Diyadin, şunları kaydetti:

"Maçın başında Ramazan'ın çok iyi kurtardığı pozisyon dışında rakibe pozisyon vermedik. Yaşanılan süreçte kendi iç dünyamızda oyuncularımı hem kendilerine olan saygıları hem de kulüplerine, formalarına olan aidiyet duyguları için tebrik ediyorum. Teknik adamından futbolcusuna kadar bütün meselemiz kulübe olan aidiyet duygusu. Üstüne basarak her şeylerini veren oyuncularımı tebrik ediyorum."

- Gürsel: "Kendi oyunumuzun çok gerisinde kaldık"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarının altını çizdi.

Gençlerbirliği'ni kutlayan Gürsel, "İstediler, iyi mücadele ettiler. Duran toptan iki gol bularak kazandılar. Oyunun ilk 45 dakikasında hiçbir şey yapamadık. Geçen hafta ve bu hafta kendi oyunumuzun çok gerisinde kaldık." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı bir kez Bandırmaspor gibi hücum yaptık." diyen Gürsel, "Maçın genelinde kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bundan sonraki süreçte eksiklerimizi gidererek, kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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