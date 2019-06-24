SPOR

Gençlerbirliği Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 24.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!"

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Gençlerbirliği'nde 4 ayrılık birdenGençlerbirliği'nde 4 ayrılık birden
Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendiMustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Sadio Diallo

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gençler yeni hocasını açıkladı

Gençler yeni hocasını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlerbirliği Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Diallo Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği; Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'ı gönderdi

Gençlerbirliği'nde 4 ayrılık birden

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Gençlerbirliği'nde Kaplan dönemi

Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu

Gençler yeni hocasını açıkladı

Murat Cavcav: Mustafa Kaplan ile görüşeceğiz

Cavcav, Mustafa Kaplan'ı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.