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Gençlerbirliği sezonu açtı

ANKARA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:09 | Son Güncelleme

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Nobre: "Bu iş kolay değil ama çok mutluyum"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan başkent ekibi, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, böylece yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Sezonun ilk antrenmanı pas çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk idmanına çıkan Nobre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu iş kolay değil ama çok mutluyum." dedi.

Gençlerbirliği adına geçen sezonun çok iyi geçmediğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, "İnşallah bu sene daha iyi geçer. Şu an oyuncu grubu biraz eksik. En az 5 transfer gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nobre, teknik direktörlüğün futbolculuğa göre daha fazla sorumluluk gerektirdiğine işaret ederek, "Oynarken daha kolay. Şimdi burada aşağı yukarı 30 oyuncu var. Kolay değil bu işler. Son 4 gündür belki 10 saat uyudum. Oyuncu, plan, proje, sistem... Ama inanılmaz keyif alıyorum. İnşallah böyle devam eder. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de aynı sistemi oynatan çok teknik adamın bulunduğunu dile getiren Nobre, Gençlerbirliği'nin yeni sezonda başka bir oyun anlayışıyla sahada yer alacağının mesajını verdi.

Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin altyapıdan her zaman oyuncu çıkardığına dikkati çekerek, "Bizim altyapımız, Hacettepe var. Her sene altyapıdan en az 2 oyuncu çıkıyor. İnşallah bu sene 6-7 oyuncu çıkar, potansiyel var." diye konuştu.

- "Berat'ın kalmasını istiyorum"

Ahmet Oğuz'un takımdan ayrılması ve transferin gözde isimlerinden Berat Ayberk Özdemir'in durumuyla ilgili soruya Nobre, "Ahmet Oğuz'un gideceğini biliyordum. İnşallah gittiği yerde daha mutlu olur. Şimdi sıra Berat'ta. Her şey olabilir ama inşallah bir sene daha bizimle devam eder. Kalmasını istiyorum, çok iyi oyuncu." yanıtını verdi.

Nobre, başkentten şampiyon çıkmamasına ilişkin soru üzerine "Başakşehir şampiyon oldu, niye Gençlerbirliği olmasın? Her şey var. Futbolda her şey olabilir. Ben oynarken sahada şampiyonluk yaşadım, şimdi dışarıda istiyorum. İnanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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