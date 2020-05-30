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Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 30.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen golcü Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı

Başkent ekibi, Stancu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı. Kırmızı-siyahlı takım, Rumen futbolcuyla yapılan yeni sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başkent ekibinin bu sezonki en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

(AA)

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