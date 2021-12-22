Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Günü tek antrenmanla geçiren başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde Ümraniyespor maçının taktiği üzerinde durdu. Futbolcular, iki grup halinde yapılan taktik çalışmanın ardından son bölümde çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.



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