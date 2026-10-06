SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı
Emre Şen

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin’in 5 Ekim’de istifa etmek istemesi üzerine kırmızı-karalı ekip tarafından reddedilmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.

Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Bugün yapılan açıklamayla Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cristiano Ronaldo'dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı?Cristiano Ronaldo'dan Milli Takım açıklaması! Bıraktı mı?
Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Metin Diyadin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.