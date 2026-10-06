Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin’in 5 Ekim’de istifa etmek istemesi üzerine kırmızı-karalı ekip tarafından reddedilmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.

Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Bugün yapılan açıklamayla Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı bildirildi.