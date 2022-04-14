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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

14.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Tuzlaspor-Gençlerbirliği maçı yarın saat 17.00'de Eyüp Stadı'nda oynanacak.

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