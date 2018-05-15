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Gençlerbirliği, Ümit Özat'la yollarını ayırdı!

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 15.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi sona erdi! Başkan Murat Cavcav, teknik direktör Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Gençlerbirliği, Ümit Özat'la yollarını ayırdı!

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz" diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak" ifadesini kullandı.

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