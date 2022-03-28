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Gençlerbirliği ve Hacettepe'li futbolculara moral yemeği

28.03.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş: "Hacettepe'de yetişen genç kardeşlerimizin A takımdaki başarısı hepimizi mutlu ediyor. Burası sizler için A takıma giden yolda bir tecrübe durağı"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Hacettepe'de yetişen genç kardeşlerimizin A takımdaki başarısı hepimizi mutlu ediyor. Burası sizler için A takıma giden yolda bir tecrübe durağı." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdaş ve Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ, İlhan Cavcav Tesisleri içinde yer alan Wonders'ta iki kulübün futbolcu ve teknik heyetiyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programda konuşan Akdaş, Gençlerbirliği için Hacettepe'nin önemini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hacettepe'de yetişen genç kardeşlerimizin A takımdaki başarısı hepimizi mutlu ediyor. Burası sizler için A takıma giden yolda bir tecrübe durağı. Hacettepe'nin de Gençlerbirliği’nin de son haftalarda ihtiyacı olan puanları alıp camiamızı mutlu edeceğine inanıyorum."

Bülent Üstündağ da kulğplerine her zaman destek veren Akdaş'a teşekkür ederek, "İki kulübün de korkulu rüya görmeden sezon sonunu görmesi en büyük temennimiz ve amacımız. İki kulübümüzün de bunu başaracağına olan inancım tam." ifadelerine yer verdi.

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