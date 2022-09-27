Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübünde yeni başkan Niyazi Akdaş yönetiminde görevlendirmeler yapıldı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül Pazar günü düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen Gençlerbirliği'nde, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görevlendirmeler belli oldu.
Görev dağılımı, şu şekilde gerçekleşti:
Başkan: Niyazi Akdaş
Başkan Vekili: Kubilay Güvenç
Genel Sekreter: Sezgin Özkan
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın
Sponsorluk ve Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Asbaşkan: Osman Sungur
Sayman: Ahmet Gültekin Bakkaloğlu
Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak
Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu, Özgür Durşen
Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Gökdemir
Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan
Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Şener Köseoğlu
Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Şanser Kadooğlu
Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş
Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Fatih Cürebal, Mehmet Pelesen
Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er.
Yönetim kurulu üyelerinin dışında yapılan görevlendirmeler arasında Bahar Ceyhan (Sosyal Projelerden Sorumlu), Erdem Göktürk (Kadın Futbolu ve Amatör Branşlardan Sorumlu), Kenan Memiş (Stadyumdan Sorumlu) ve Savaş Çolakoğlu (Basın ve Medyadan Sorumlu) yer aldı.
- İki yeni komisyon kuruldu
Toplantıda alınan kararla, "100. Yıl" ve "Üye İşlemleri ve Kabul" başlıkları adı altında iki ayrı komisyonun kurulmasına da karar verildi.
Bu sezon kuruluşunun 100. yılını kutlayacak başkent ekibinde kulübün marka değerini artırmak ve çeşitli projelerin planlanarak hayata geçirilmesi adına 8 kişiden oluşan "100. Yıl" komisyonunda şu isimlere görev verildi:
Mehmet Soylu, Esra Özel, Murat Karahan, Şanser Kadooğlu, Özgür Durşen, Şener Köseoğlu, İsmet Beltan, Bahar Ceyhan.
Başkan Niyazi Akdaş, Kubilay Güvenç ve Mehmet Soylu ise yönetim kurulunun aldığı karar üzerine "Üye İşlemleri ve Kabul" komisyonunda yetkilendirildi.
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