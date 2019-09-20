SPOR

Gençlerbirliği yükseliş için lideri geçmek istiyor

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 20.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, konuk edeceği lider Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor.

Gençlerbirliği yükseliş için lideri geçmek istiyor

Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, 22 Eylül Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların da desteğiyle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kırımızı-siyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem farketmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı dönerli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Nasıl ki Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi yendiyse biz de Alanyaspor'u yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider, biz de bir puanla aşağıdan ikinciyiz. Hiç farketmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. Rakibimiz kim olursa olsun, tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak."

Kaplan, oluşturdukları takımın her mevkide oturduğunu ve kadroya göre iyi bir oyun planlarının bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle iç sahada oyun boyunu daralttıklarını ve geçişlerde başarılı olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"12 puanlı Aytemiz Alanyaspor ve bir puanla Gençlerbirliği, biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de bütün hamlelerimizi yapacağız. Futbolda bazı şeylerde erken konuşuluyor. Bunu özellikle dışarıdakiler kişiler yapıyor. Kaybedilmiş bir şey yok. Daha önümüzde bir sürü maç, alınacak puanlar var. Bizim belki başlangıcımız kötü oldu ama bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir seriye ihtiyacımız var. Özellikle iç sahada oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında oyuncularımızla da bunu paylaştık. Üç maçta oynanacak 9 puana da talibiz. Bunu yapabilecek gücümüz, oyuncu kadromuz var. Saha içinde çok kaliteli ayaklarımız, bireysel yeteneği olan oyuncularımız var."


Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyorGençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor
Gençler'e Togolu golcüGençler'e Togolu golcü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor mustafa kaplan Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Kartal Avrupa'da da mağlup! Şok skor

Kartal Avrupa'da da mağlup! Şok skor

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Abdullah Avcı'dan 4-2'lik yenilgi sözleri

Abdullah Avcı'dan 4-2'lik yenilgi sözleri

Fırtına, Avrupa'ya kötü başladı

Fırtına, Avrupa'ya kötü başladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlerbirliği yükseliş için lideri geçmek istiyor

Gençlerbirliği'nde parola 3 puan

Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor

Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor

Gençlerbirliği, Floyd Ayite'yi kadrosuna kattı

Gençler'e Togolu golcü

Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile sözleşme imzaladı

Gençler'den savunmaya takviye

Ertaç Özbir Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı

Ertaç Özbir Gençler'de

Gençlerbirliği, Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı

Gençlerbirliği'ne yeni kaleci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.