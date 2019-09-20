Gençlerbirliği yükseliş için lideri geçmek istiyor

Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, 22 Eylül Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların da desteğiyle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kırımızı-siyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem farketmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı dönerli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Nasıl ki Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi yendiyse biz de Alanyaspor'u yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider, biz de bir puanla aşağıdan ikinciyiz. Hiç farketmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. Rakibimiz kim olursa olsun, tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak."