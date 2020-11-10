YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

ANKARA HABERLERİ  | 10.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

Açıklamada, "Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Hacettepe Ceren Eczanesi
Cankaya
Hülya Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Maıdan Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.