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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da yapılacak

13.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da yapılacak

Gençlerbirliği Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 22 Temmuz Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, genel kurul, çoğunluk sağlanması halinde 22 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da kulüp tesislerinde düzenlenecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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