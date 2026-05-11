Okullarda beta salgını alarmı: Çocuğunuzda bu üç belirti varsa vakit kaybetmeyin!

Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesiyle birlikte okullarda üst solunum yolu enfeksiyonları yeniden artış gösterdi. Özellikle çocuklar arasında hızla yayılan ve kısa sürede ev halkına da bulaşan beta enfeksiyonu, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyona karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇOCUKLARDAN AİLELERE BULAŞIYOR

ATV'nin haberine göre, okullarda başlayan hastalık zinciri, çocukların eve dönmesiyle birlikte aile bireylerine de yayılıyor. Son dönemde hastanelerde en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri haline gelen beta enfeksiyonu nedeniyle özellikle çocuk polikliniklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hekimler, son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış gözlemlediklerini belirterek, yağışlı hava ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin hastalıkların yayılımını hızlandırdığına dikkat çekti.

'BETA VİRÜSÜ' DEĞİL BAKTERİYEL ENFEKSİYON

Uzmanlar, halk arasında 'beta virüsü' olarak bilinen rahatsızlığın aslında bakteriyel bir enfeksiyon olduğunu vurguladı.

"Beta aslında bir bakteriyel enfeksiyon ama halk arasında maalesef beta virüs olarak biliniyor. Bu enfeksiyon özellikle üç yaşından büyük çocukları etkileyen, bazen ciddi komplikasyonları olabilen bir enfeksiyon."

Doktorlar, yanlış bilinenin aksine bunun viral değil bakteriyel bir hastalık olduğunun altını çizerek, doğru teşhis ve uygun tedavinin büyük önem taşıdığını belirtti.

ÜÇ KRİTİK BELİRTİYE DİKKAT!

Uzmanlara göre ailelerin özellikle üç önemli belirti konusunda tetikte olması gerekiyor. Çocuklarda görülen yüksek ateş, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük beta enfeksiyonunun en yaygın belirtileri arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra bazı çocuklarda karın ağrısı ve kusma gibi şikayetler de görülebiliyor. Özellikle yüksek ateşin uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

BOĞAZDAKİ BEYAZ TABAKA ÖNEMLİ İŞARET OLABİLİR

Hekimler, muayene sırasında boğazda beyaz perdeyi andıran iltihaplı bir görüntünün görülebileceğini belirtti.

Uzmanlar, "yapılan muayenede boğazda beyaz görünüm olur, beyaz bir perde dokusu gibi enflamasyon dokusu olur ve burada mutlaka örnek almak gerekir" ifadelerini kullanıldı.

Erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesinin önüne geçilirken, bulaş riskinin de azaltılabileceği belirtildi.

KALBİ BİLE ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, tedavi edilmeyen beta enfeksiyonunun bazı çocuklarda ciddi romatizmal hastalıklara yol açabileceği konusunda uyardı. Özellikle enfeksiyonun kalbi etkileyerek akut romatizmal ateşe neden olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, "Antibiyotik başlamak gerekebiliyor; özellikle çocuklarda bazı romatizmal hastalıkları önlemek için de antibiyotiği vermek gerekebiliyor. Bazen bu virüs çünkü kalbi de etkileyip akut romatizmal ateş dediğimiz durumlara yol açıyor."

KORUNMANIN YOLU HİJYEN VE İZOLASYON

Uzmanlara göre bulaş zincirini kırmanın en etkili yolu hijyen kurallarına sıkı şekilde uyulması. Özellikle sık el yıkama, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve çocukların hastayken okula gönderilmemesi gerekiyor.

Kreş ve okul gibi kalabalık kapalı alanlarda temasın fazla olması nedeniyle enfeksiyonların çok hızlı yayıldığına dikkat çeken hekimler, ailelerin belirtileri hafife almaması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, "enfeksiyonlarda korumaktaki en önemli şey temas izolasyonu aslında; el yıkama, mesafeyi mümkün olduğunca koruma. Çünkü çocuklar gün içinde, kreşe gidenler özellikle gün içinde sürekli kapalı ortamda kalıyorlar. Çocukların hastaysa okula gönderilmemesi, ortamın havalandırılması özellikle bulaştan korunma açısından son derece önemli."

