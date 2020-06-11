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"Gençlerimizin gayret ve heyecanını takdirle karşılıyorum"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gençlerin, heyecan ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.Ceyhan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı.Toplantı sonrası konuşan Başkan Ceyhun, "İl Gençlik Kollarımızın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak genç kardeşlerimiz ile süreci değerlendirdik.Maziden atiye kurduğumuz köprünün yeni emanetçileri olan gençlerimize güveniyoruz.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gençlerin, heyecan ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.
Ceyhan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası konuşan Başkan Ceyhun, "İl Gençlik Kollarımızın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak genç kardeşlerimiz ile süreci değerlendirdik.Maziden atiye kurduğumuz köprünün yeni emanetçileri olan gençlerimize güveniyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizin heyecanı ve gayreti takdire şayan" ifadelerini kullandı.

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