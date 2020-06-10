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Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi.1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde gençlik merkezleri faaliyetlerine başladı.

Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi.
1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde gençlik merkezleri faaliyetlerine başladı. Faaliyetlerin başlamasının ardından Zonguldak’ta Merkez ve İlçelerde Gençlik Merkezleri bir bir elden geçiriliyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından gençlik merkezleri her hafta düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor. Ayrıca gençlik merkezlerine gelene gençler için eğitimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek maske takılıyor.

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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
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Gülden Eczanesi
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Okay Ayçiçek Eczanesi
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Alapli
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Caycuma
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Caycuma
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