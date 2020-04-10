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Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki merkezlerde üretilen koruyucu maskeler, Türkiye'nin dört bir tarafındaki sağlık çalışanlarına gönderiliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki Gençlik Merkezleri'nde sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ildeki merkezlerde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından üretilen koruyucu maskelerin, Türkiye'nin dört bir tarafındaki sağlık çalışanlarına gönderildiği belirtildi.

Ankara'daki Gençlik Merkezleri'nde üretilen koruyucu maskelerin Keçiören'de bulunan Emrah Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık personeline ulaştırıldığı aktarıldı.

Koruyucu maskeleri teslim alan Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Çelik, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik liderlerine teşekkür ederek, "Üretilen bu yüz siperliği bizler için çok önemli. Ankara'da bin 700'e yakın aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımız var. Sizler tarafından üretilen bu maskeleri biz de onlara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kimseden hiçbir talep gelmeden bu gençlerin yardıma koştuğunu aktaran Çelik, "Kimisi yaşlılarımıza yardım ediyor, kimisi maske üretiyor. Gerçekten çok duygulandırıcı bir süreç. Milli seferberlik ilan edilmiş gibi kendi kendiliğinden oluşan reaksiyonlar bunlar. Kurtuluş Savaşımız gibi bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte gençlerimiz kendilerini gösterdi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için zaten sokağa çıkma yasağı var. Diğer vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını, çok mecbur kalırlarsa da maske takıp çıkmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emrah Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan İlknur Koç ise şunları kaydetti:

"Gençlik Merkezleri'nde çalışan arkadaşlarımız bizler için yüz siperliği üretiyor. Bizi bu önemli süreçte yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık, iyi ki varlar."

Maske üretim sürecine katkı sağlayan Gençlik Merkezi Lideri Fatih Ünal da Ankara Gençlik Merkezleri olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını kaydederek, maske üretimi yaparak onlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Bakanlığı İlknur Koç Keçiören

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