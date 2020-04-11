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Gençlik Spor İl Müdürü Eskici: "Spor eve sığar”

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kayseri’de antrenörler ve sporcular çalışmalarını evde sürdürüyorlar.

Gençlik Spor İl Müdürü Eskici: "Spor eve sığar”

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kayseri’de antrenörler ve sporcular çalışmalarını evde sürdürüyorlar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörler ve sporcular gibi evde kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Murat Eskici yaptığı açıklamada, “Değerli antrenör arkadaşlarım ve sporcularımız gibi formda kalabilmek için evde spora devam. Spor eve sığar. Evde hayat var. Dönüşümüz muhteşem olacak” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Eskici:

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