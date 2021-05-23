Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışında, bunun bir başlangıç olduğunu, devamının geleceğini belirterek, "İnanıyoruz ki Şırnak'tan, Cizre'den, Silopi'den, ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şırnak'taki temasları kapsamında Cizre ilçesine geçti.

Bakanlıkça Nur Mahallesi İdil Caddesi'nde yapımı tamamlanarak ilçeye kazandırılan Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, protokol, gençler ve sporcularla heyecan dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kasapoğlu, gençlerin en büyük varlıkları olduğunu dile getirerek, yapılan sahalar, yurtlar ve tesislerin en kaliteli otellerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

- "Ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak"

Spor tesislerinde gençleri bir araya getirdiklerine işaret eden Kasapoğlu, "Gençlerimiz birlikte, yan yana durdukça bir sevgi oluşuyor. Bu sevginin devam etmesiyle engelleri bir bir aşıyoruz. Şırnak'ta ilk defa Cudi Cup Tenis Turnuvası düzenledik. Bu bir başlangıç, bunun devamı gelecek. İnanıyoruz ki Şırnak'tan, Cizre'den, Silopi'den, ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak." diye konuştu.