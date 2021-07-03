Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'deki gençlik ve spor yatırımları imza törenine katıldı:

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik ve spor alanındaki yatırım ve desteklerle daha önce iddialı olunmayan branşlarda dahi dünya çapında başarılar elde edildiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında çeşitli ilçelerde hayata geçirilecek gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 19 yılda tüm alanlarda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kasapoğlu, İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda sona gelindiğini, temeli atılan Karşıyaka Stadı'nın ise birtakım engellemeler nedeniyle durduğunu aktardı.

Bugün Karşıyaka Spor Kulübünü de ziyaret edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Her zaman üretimden, katkıdan, yapıcı bir tavırdan yana olduk. Yine aynı ilkeyle hareket edeceğiz. Hizmetten, eser siyasetinden bir adım dahi geri durmayacağız. Önümüze engeller çıkacak. O engelleri halkımızla birlikte aşacağız. Birileri algı operasyonlarıyla, iftiralarla karşımıza çıkacak. Biz onlara inat hep halktan yana olacağız, hukuktan yana olacağız, doğrudan yana olacağız, üretimden yana olacağız."

Protokolle İzmir'in ilçelerine yeni salon, spor tesisi, havuz ve gençlik merkezleri kazandırılacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, tüm paydaşlarla el ele vererek Türkiye'nin birbirinden değerli gençleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İmzalanan protokolde yer alan tesisleri en kısa zamanda hizmete hazır hale getireceklerini kaydeden Kasapoğlu, bu tesisleri dolu dolu kullanmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

- "Yeni 'Dev adamları' yetiştirmek için başlangıçlar yapacağız"

Sürekli "kadın odaklı spor" dediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Kadınlarımızı salonlarımıza, tesislerimize davet ediyorum. Kadınların öncü ruhlarıyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak." dedi.

Sporun birkaç branştan ibaret olmadığına işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her branşa yatırım yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Yine bugünkü protokol kapsamında 200 potayı İzmir ile buluşturacağız. İnşallah İzmir'imizin ilçelerinde yeni dev adamları yetiştirmek için başlangıçlar yapacağız. Yeni yüzücüleri yetiştirmek adına inşa edeceğimiz havuzlarımız, İzmir için ülkemiz için ayrı bir manayı ihtiva ediyor. İnanın her branşta gümbür gümbür gelen gençler var. Daha önce sporcumuz dahi olmayan branşlar, bugün dünya çapında İstiklal Marşı'mızı gururla söyleyen, söyleten sporcularımızla doldu."

İzmir'de 2002'de 59 spor tesisi varken bugün bu sayının 200'e yükseldiğini, 5 bin olan lisanslı sporcu sayısının 306 bine çıktığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kentteki öğrenci yurdu sayısının da 5'ten 21'e çıktığını, yeni yurtların yapımının sürdüğünü sözlerine ekledi.

- Dağ: "Spora yapılan yatırımların meyvelerini topluyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Göztepe Stadı'nın hizmete girdiğini, Alsancak Stadı'nın da yüzde 90'ının bittiğini belirterek, "Karşıyaka Stadı'yla ilgili de yaşanan süreci İzmir kamuoyu gayet iyi biliyor. Normalde bizim ilk başladığımız stat yatırımlarından birisiydi. Ama hem yerel yönetimlerin ısrarlı bir şekilde engelleme çalışmaları hem bölgedeki oturanların da buna yönelik belediyeler tarafından organize edilmesi, süreci bir noktaya getirdi. İnşallah orada da biz uzlaşma noktasında bir yol izlemek istiyoruz." diye konuştu.

AK Partinin gençlik ve spora çok ciddi yatırımlar yapan bir iktidar olduğunu belirten Dağ, bunların meyvelerinin de olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında alınmaya başlandığını vurguladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de spor camiasına yeni tesisler kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile ilçe belediye başkanları katıldı.

- Bakan Kasapoğlu'na Altay forması

Protokol töreninin ardından Alsancak Stadı'na geçen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, statta incelemelerde bulundu.

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bir süre sohbet ettiği Bakan Kasapoğlu'na üzerinde Kasapoğlu'nun isminin yazılı olduğu Altay forması hediye etti.

