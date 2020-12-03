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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.12.2020 17:14 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." (İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
geçmiş olsun allah herkeze yardim etsin benim babamda 76 yasinda ugrasiyor bende cok ağır atlattim çok dikkat edilmeli yoksa nallari dikeriz
Kurunun yanında yaş da yandı!Sayın bakanım,o Limak Nihat Emmi ile bu kadar çok teşriki mesai yaparsanız olacağı buydu yani,Adam potansiyel Virüs!Geçmiş olsun,acil şifalar...
Geçmiş olsun Allah şifa versin biran önce ülkemizden ve dünyanın üstünden hayırlısıyla kalkıp gitsin bu illet
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