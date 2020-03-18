Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı

BAKAN KASAPOĞLU, MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Çanakkale Muharebeleri'nin destansı bir zaferle taçlanmasının üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Türk Milletinin her bir ferdinin göğsünde bir şeref madalyası gibi parlamaktadır.

Çanakkale, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin istiklali için ayağa kalktığı, küllerinden doğarak yeniden şahlandığı yerdir.

Çanakkale, ebedî kardeşliğimizin mührüdür. Çanakkale, bu toprakların Türk yurdu olduğuna dair son haykırışımız, son sözümüzdür.

Gençlerimiz, vatanın dört bir köşesinden koşup gelerek Çanakkale'de göğüslerini düşmana siper eden aziz şehitlerimizden aldıkları ilham ile istiklalimize ve istikbalimize ilelebet sahip çıkacaklardır.

O gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğidir.

Biz de Bakanlık olarak bugün olduğu gibi yarınlarda da bütün imkânlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Hükümetimizce Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ertelenen 18 Mart törenlerini seneye inşallah birlik ve beraberlik içerisinde, sağlıkla yapabilmeyi diliyorum.