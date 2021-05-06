Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Bakanlığın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, "Niğde'nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde'mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız. Hizmet siyasetiyle halkımızı, milletimizi efendi gören, tüm imkanları milletin hizmetkarı olarak gören bir anlayıştayız." dedi.

Gençliğin hem bugünlerin hem de yarınların umudu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Niğde, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır bir devrimi yaşıyor. Yurtlarının kapasitesi 10 bini geçti. Spor tesisleri, salonları, havuzları, gençlik merkezleri... Hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü önderliğiyle bunları yaşadık. Bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. Beraberlik ruhuyla hem gençlerimiz hem de sporcularımız için çıtayı daha da yukarı taşıyacağız."